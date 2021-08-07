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غالبية الكنديين يؤيدون التطعيمات الإلزامية بلقاحات كورونا

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السبت، 07-08-2021 09:24 ص

غالبية الكنديين يؤيدون التطعيمات الإلزامية بلقاحات كورونا

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الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة نانوس للبحوث واستطلاعات الرأي الكندية، أن 74 في المائة من الكنديين يؤيدون التطعيمات الإلزامية بلقاحات كورونا.

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وأشار الاستطلاع إلى أن الكنديين الذين يبلغون من العمر 55 عاما فأكثر، يؤيدون التطعيمات الإلزامية مقابل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 54 عاما، مبينا أن سكان مقاطعتي كيبيك وتورونتو يفضلون التطعيمات الإلزامية مقارنة بالموجودين في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب البلاد.


وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قد أعلن قبل يومين أن حكومته تدرس التطعيم الإلزامي بلقاحات كورونا في أماكن العمل الفيدرالية وفي القطاعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي مثل البنوك والسكك الحديدية والسفر الجوي .


من ناحية ثانية، أظهر الاستطلاع أن الكنديين منقسمون بشأن قرار الحكومة الكندية السماح للأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل، بعبور الحدود البرية لأغراض غير أساسية اعتبارا من 9 آب، اذ أظهر 51 في المائة من الكنديين قلقهم بشأن هذه الخطوة.


وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت في أواخر حزيران الماضي أنها ستخفف قيود السفر إلى الولايات المتحدة، لكن الأخيرة لم ترد بالمثل ولا تزال تقيد السفر غير الضروري عبر الحدود البرية للكنديين .

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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