غزة .. قرارات جديدة للحد من انتشار كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة أن حظر التجول في جميع المحافظات يبدأ من الساعة 7 مساءً ويتم اغلاق البحر من الساعة 6:30 مساءً.

وأكدت طوارئ غزة، في بيان صحفي ، أنه يمنع منعًا باتًا خروج سيارات الفرح بشكل مواكب وعليه يتم ايقاف السيارات وأخذ المقتضى القانوني بحقها حسب الأصول.



وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاشخاص المشاركين في المناسبات، حيث يتم خروجهم من النوافذ والوقوف على الابواب اثناء سير السيارات يتم ضبطهم ومحاسبتهم.



وأوضحت أنه سيمنع منعاً باتاً دخول وخروج أي شخص داخل المناطق المصنفة بالحمراء وهم كالتالي: (التركمان - البريج - بيت حانون- الشيخ رضوان) ولا يستثنى من ذلك العساكر والمدنيين الموظفين أياً كانت الصفة.

اضافة اعلان



وشددت على منع فتح بيوت العزاء فى جميع المحافظات والتأكيد على أخذ واجب العزاء عبر الاتصال، مجددة التأكيد على إغلاق المدارس، والأسواق والمساجد فى المناطق المغلقة والمصنفة حمراء والجميع تحت طائلة المسؤولية.



المصدر : دنيا الوطن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



