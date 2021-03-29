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الإثنين، 29-03-2021 08:55 ص

غوتيريش يدعو الدول الغنية لتقاسم لقاحات كورونا مع بقية الدول

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الوكيل الإخباري- انتقد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش ”التوزيع غير العادل“ للّقاحات المضادّة لفيروس كورونا في العالم، داعياً الدول الغنيّة التي ”تخزّن“ كميّات ضخمة من هذه اللّقاحات إلى تقاسم جزء منها مع بقية دول العالم لأنّها الطريقة الوحيدة للقضاء على الجائحة.

وقال غوتيريش في مقابلة بثّتها شبكة ”سي بي سي“ التلفزيونية الكندية الأحد ”أشعر بقلق بالغ من هذا التوزيع غير العادل للّقاحات في العالم“.

وأضاف أنّه ”من مصلحة الجميع أن يضمنوا، في أسرع وقت ممكن وبطريقة عادلة، أنّ كلّ الناس في كل مكان يتلقّحون، وأنّ اللّقاحات تعامَل كمنفعة عامّة عالمية“.

وأضاف ”نناشد الدول المتقدّمة أن تتقاسم (مع الدول الفقيرة) جزءاً من اللّقاحات التي اشترتها“، مؤكّداً أنّ هذه الدول ”في حالات عديدة اشترت أكثر مما تحتاج إليه“.

وأعرب الأمين العام عن أسفه ”للصعوبات“ التي تعترض عمل ”كوفاكس“، الآلية التي أنشأتها منظمة الصحّة العالمية لإتاحة اللّقاحات للدول منخفضة الدخل، عازياً أسباب هذه الصعوبات إلى ”تخزين كميات كبيرة من اللقاحات“ وفرض ”قيود على الصادرات“ وعدم حصول هذه الآلية على ما يكفي من المال.

وشدّد غوتيريش على أنّ القضاء على الجائحة رهن بـ“إمكانية تلقيح السكّان في جميع أنحاء العالم بأسرع وقت ممكن“.

وأضاف ”نحن بحاجة إلى آلية مدعومة من قبل مجموعة العشرين لوضع خطة تطعيم عالمية“.

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المصدر: إرم


 




 

 


 

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