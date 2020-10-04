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الأحد، 04-10-2020 03:13 م

(1256) حالة تعاف

فلسطين تُسجل وفاة و420 إصابة جديدة بكورونا

فلس
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 84.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.7%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمواطن (42 عاماً) من صوريف بمحافظة الخليل، فيما سجلت 364 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظات الشمالية و56 إصابة في المحافظات الجنوبية.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 1180 حالة في المحافظات الشمالية، و76 حالة بالمحافظات الجنوبية، مضيفة: أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (86)، محافظة نابلس (87)، محافظة بيت لحم (30)، محافظة قلقيلية (8)، محافظة رام الله والبيرة (33)، جنين (48)، طوباس (4)، أريحا والأغوار (18)،  سلفيت (2) ، طولكرم (33)، قطاع غزة (56)، ضواحي القدس (15).

وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (156)، محافظة جنين (18)، طولكرم (17)، طوباس (12)، محافظة سلفيت (7)، قلقيلية (46)، بيت لحم (193)،  رام الله والبيرة (627)، قطاع غزة (76).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، وبإمكان المواطنين الذين أجروا فحص (كورونا) الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

المصدر : دنيا الوطن 

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