الأحد 18-10-2020
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الأحد، 18-10-2020 02:51 م

40 مصابا في العناية الحثيثة

فلسطين وغزة ..(5) وفيات جديدة بكورونا

ككك
توضيحية


الوكيل الإخباري - بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا  في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية مواطن 58 عاماً من اليامون بمحافظة جنين، ومواطنة 81 عاماً من إذنا بمحافظة الخليل، ومواطن 57 عاماً من نابلس، ومواطنة 81 عاماً من بيت فجار، ومواطن 59 عاماً من الدهيشة بمحافظة بيت لحم، إضافة إلى مواطنة 88 عاماً من بيت حانون في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 273 حالة في المحافظات الشمالية (82 الخليل، 31 جنين، 3 طوباس، 11 سلفيت، 30 طولكرم، 40 قلقيلية، 76 بيت لحم)، إضافة إلى 63 حالة في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (47)، محافظة نابلس (53)، محافظة بيت لحم (16)، محافظة قلقيلية (16)، محافظة رام الله والبيرة (29)، جنين (31)، أريحا والأغوار (22)، سلفيت (7)، طوباس (6)، طولكرم (36)، قطاع غزة (119)، ضواحي القدس (7).


وأشارت الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : دنيا الوطن 

 

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