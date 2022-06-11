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السبت، 11-06-2022 10:41 ص

فيروس كورونا.. استمرار تسجيل إصابات ووفيات في مختلف أنحاء العالم

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الوكيل الإخباري - واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميًا، يوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

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وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 389 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و912 ألفا و266 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتي وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 65 ألفا و706 حالات وفاة.


وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 64 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و953 ألفا و935 إصابة، فيما ظل تراكمي الوفيات في البلاد ثابت عند الـ29 ألفا و131 حالة وفاة.


وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 961 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و729 ألفا و681 حالة والوفيات إلى 43 ألفا و82 حالة.


وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 289 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و27 ألفا و821 حالة والوفيات إلى 6644 حالة.


وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 31 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و105 آلاف و577 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.


وفي نيبال أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 979 ألفا و 242 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألفًا و952 حالة وفاة.


وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 326 ألفا و449 حالة والوفيات إلى 5651 حالة.


وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 792 ألفا و863 حالة والوفيات إلى 5651 حالة.

 

اليوم السابع 

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