فيكتوريا الأسترالية تسجل 65 إصابة محلية جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، تسجيل 65 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخير، حسبما قال مسؤولو الصحة في البلاد يوم الأحد.

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وعمم رئيس وزراء فيكتوريا دان أندروز، يوم السبت، إغلاق مدينة ملبورن ليشمل الولاية بأكملها مع انتشار الإصابات في عدد من المناطق.



ودفعت الموجة الثالثة من الجائحة، التي تتركز في سيدني، إلى فرض إجراءات العزل العام على أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 26 مليون نسمة، ووضعت الاقتصاد على شفا ثاني ركود خلال أعوام كثيرة.



المصدر : روسيا اليوم