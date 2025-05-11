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حسّان يوعز بتوسعة أقسام بمستشفى الأميرة راية والإسراع بأعمال مستشفى الأميرة بسمة

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسّان
 
الأحد، 11-05-2025 01:38 م
الوكيل الإخباري-   شدد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، خلال زيارة ميدانية إلى محافظة إربد اليوم الأحد، على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال بمشروع توسعة مستشفى الأميرة بسمة التعليمي للبدء بتشغيله في شهر أيلول المقبل ليقدم خدماته الطبية والصحية للمواطنين، والعمل بشكل مكثف لتأهيل وتحسين الطرق المؤدية إليه.اضافة اعلان


وأوعز رئيس الوزراء خلال زيارة ميدانية إلى لواء الكورة صباح اليوم، بتوسعة وحدتي العناية الحثيثة والعلاج الطبيعي في مستشفى الأميرة راية بنت الحسين، إلى جانب توسيع ساحات اصطفاف المركبات لخدمة المرضى والمراجعين، وذلك استجابةً لملاحظات المواطنين.
 
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