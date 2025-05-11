حسّان يوعز بتوسعة أقسام بمستشفى الأميرة راية والإسراع بأعمال مستشفى الأميرة بسمة

وأوعز رئيس الوزراء خلال زيارة ميدانية إلى لواء الكورة صباح اليوم، بتوسعة وحدتي العناية الحثيثة والعلاج الطبيعي في مستشفى الأميرة راية بنت الحسين، إلى جانب توسيع ساحات اصطفاف المركبات لخدمة المرضى والمراجعين، وذلك استجابةً لملاحظات المواطنين.
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