كندا تسجل 57 وفاة و 3124 إصابة جديدة بكورونا في كيبيك وأونتاريو

الوكيل الاخباري -

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أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الخميس، عن تسجيل 57 وفاة و3124 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمقاطعتي كيبيك وأونتاريو .وقالت سلطات كيبيك، إن المقاطعة سجلت اليوم 37 وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 6948 منذ بداية الوباء .وأضافت في بيان أن كيبيك سجلت 1269 إصابة جديدة بكورونا ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 138163 تعافى منها 119727 حالة .ومن جهتها، أعلنت السلطات الصحية في أونتاريو، أن المقاطعة سجلت 20 وفاة جديدة بكورونا ليصل مجموع ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 3595 .وقالت إن أونتاريو سجلت 1855 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المقاطعة إلى 111216 إصابة تعافى منها 94366 شخصا.