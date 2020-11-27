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الجمعة، 27-11-2020 10:23 م

كندا تسجل 57 وفاة و 3124 إصابة جديدة بكورونا في كيبيك وأونتاريو

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الخميس، عن تسجيل 57 وفاة و3124 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمقاطعتي كيبيك وأونتاريو .
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وقالت سلطات كيبيك، إن المقاطعة سجلت اليوم 37 وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 6948 منذ بداية الوباء .

وأضافت في بيان أن كيبيك سجلت 1269 إصابة جديدة بكورونا ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 138163 تعافى منها 119727 حالة .

ومن جهتها، أعلنت السلطات الصحية في أونتاريو، أن المقاطعة سجلت 20 وفاة جديدة بكورونا ليصل مجموع ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 3595 .

وقالت إن أونتاريو سجلت 1855 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المقاطعة إلى 111216 إصابة تعافى منها 94366 شخصا.

 




 

 


 

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