الجمعة 05-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ضبط 154 مخالفا لتعليمات الحظر الشامل في عمان

استمرار الإحتجاجات في لبنان

مصر.. حكم نهائي بسجن وزير إعلام أسبق لمدة 3 سنوات

واشنطن: متمسكون بحل أزمة اليمن وبحفظ أمن السعودية

الوطنية الكندية للتطعيم توصي بفاصل زمني بين جرعات كورونا

ضبط زيت زيتون غير صالح للاستهلاك البشري بإربد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الأمم المتحدة تحذر من موجة نزوح كبيرة بمأرب اليمنية

تحذيرات من محاولة جديدة لاقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي

زلزال بقوة 8.1 يضرب نيوزيلندا

الجمعة، 05-03-2021 10:03 ص

كندا: 84 بالمئة من اصابات كورونا ناتجة عن تعرض داخل المجتمع

4919025a0275652468e669ec0d6a3db3


الوكيل الاخباري - أظهر تقرير لهيئة الإحصاءات الرسمية الكندية اليوم الجمعة، أن 84 بالمئة من الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد ناتجة عن تعرض داخل المجتمع، وأن 839926 من الإصابات التي سجلتها السلطات الصحية تم نقل 704329 إصابة عن طريق تعرض المجتمع.

اضافة اعلان

وبحسب التقرير الذي شمل بيانات بحالات الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة من 15 كانون الثاني 2020 إلى 28 شباط 2021 فأن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عاماً لديهم أكبر عدد من إجمالي الإصابات.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
52210596_401

الأسوأ خلفنا.. الصحة العالمية: نهاية كورونا بهذا الموعد

أهمية-المجاهر

'شيء مذهل تحت المجهر'.. هل يضعف كورونا مع التحور أم يزداد خطورة وعدوى؟

53439350_403

بعد الرئتين.. الكشف عن تأثير فيروس كورونا على جسم البالغين

لقاح كورونا روسيا

الوطنية الكندية للتطعيم توصي بفاصل زمني بين جرعات كورونا

1-1404127

دراسات جديدة تحذر من تطورات خطيرة لفيروس كورونا المستجد

كورونا

لبنان: تصاعد ارقام الاصابات والوفيات بكورونا

أخبار متعلقة
كورونا-أمريكا-3

ارتفاع إصابات كورونا بالقارة الإفريقية

علا

العراق يعلن عن تفشٍ جديد لفيروس كورونا

-377493862

كندا: تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية

تونس

تونس ..52 وفاة جديدة بكورونا

ن

روسيا .. أدنى حصيلة وفيات وإصابات يومية بكورونا منذ أشهر

thumbs_b_c_912a9f076e8a08fd26a07cfd66594cea

تونس تتخطى 7 آلاف وفاة بكورونا