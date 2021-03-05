كندا: 84 بالمئة من اصابات كورونا ناتجة عن تعرض داخل المجتمع

الوكيل الاخباري - أظهر تقرير لهيئة الإحصاءات الرسمية الكندية اليوم الجمعة، أن 84 بالمئة من الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد ناتجة عن تعرض داخل المجتمع، وأن 839926 من الإصابات التي سجلتها السلطات الصحية تم نقل 704329 إصابة عن طريق تعرض المجتمع.

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وبحسب التقرير الذي شمل بيانات بحالات الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة من 15 كانون الثاني 2020 إلى 28 شباط 2021 فأن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عاماً لديهم أكبر عدد من إجمالي الإصابات.



--(بترا)

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