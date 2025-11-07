الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

وبحسب التقارير المالية البريطانية، انخفض الإسترليني بنسبة 0.20 بالمئة أمام الدولار ليُتداول عند مستوى 1.3109 دولار للجنيه الواحد، كما تراجع بنسبة 0.22 بالمئة أمام اليورو ليصل إلى 1.1348 يورو.
