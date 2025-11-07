الجمعة 2025-11-07 04:54 م
 

الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو
تعبيرية
 
الجمعة، 07-11-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-  سجّل الجنيه الإسترليني تراجعاً طفيفاً أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، متأثراً ببيانات اقتصادية واستمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية.

اضافة اعلان


وبحسب التقارير المالية البريطانية، انخفض الإسترليني بنسبة 0.20 بالمئة أمام الدولار ليُتداول عند مستوى 1.3109 دولار للجنيه الواحد، كما تراجع بنسبة 0.22 بالمئة أمام اليورو ليصل إلى 1.1348 يورو.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

أسواق ومال الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

ارشيفية

عربي ودولي قصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي لبنان

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

تعبيرية

أخبار محلية الحملة الأردنية توزع مساعدات مقابل الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي غزة

تراجع أسعار الغذاء العالمية بدعم من وفرة المعروض

عربي ودولي تراجع أسعار الغذاء العالمية بدعم من وفرة المعروض

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

علم بريطانيا

عربي ودولي بريطانيا ترفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته

تراجع الأسهم الآسيوية

أسواق ومال تراجع الأسهم الآسيوية



 
 



الأكثر مشاهدة