قصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- قال مصدر أمني لبناني، "إن الجيش الإسرائيلي قصف، اليوم الجمعة، بالمدفعية، الأطراف الشرقية لبلدة شيحين في قضاء صور جنوبي لبنان، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة للمنطقة".

وأضاف المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق فوق النبطية وإقليم التفاح وصولا إلى مجرى الليطاني جنوبي لبنان مع تحليق مسيرات معادية فوق بلدتي عربصاليم والجبل الرفيع امتدادا إلى بلدات يحمر والزوطرين الغربية والشرقية".