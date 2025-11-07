قصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي لبنان

وأضاف المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق فوق النبطية وإقليم التفاح وصولا إلى مجرى الليطاني جنوبي لبنان مع تحليق مسيرات معادية فوق بلدتي عربصاليم والجبل الرفيع امتدادا إلى بلدات يحمر والزوطرين الغربية والشرقية".
وتابع أن "محلّقة إسرائيلية ألقت عدة قنابل صوتية باتجاه رعاة الماشية في مرج مدينة الخيام، من دون وقوع إصابات".
