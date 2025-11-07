ارتفاع قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي الأردني إلى رقم قياسي جديد

وأشارت البيانات إلى أن قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي الأردني أيضا وصلت إلى رقم قياسي جديد؛ لتصل إلى 9.275 مليار دولار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي.
وأوضحت أن عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي الأردني وصلت إلى 2.334 مليون أونصة حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي.
وبحسب البيانات؛ فإن قيمة الاحتياطيات الأجنبية تغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تكفي 9.1 شهر.
