كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز 672 مليونا

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتجاوز 672 مليونا، حتى صباح السبت.

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وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 672 مليونا و727 ألفا و265.



وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى ستة ملايين و853 ألفا و155 وفاة.



كما زاد إجمالي عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 13 مليارا و285 مليونا و8 آلاف و791 جرعة.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

القدس العربي