"كورونا" يضرب كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الاخباري - أعلن مكتب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، الاثنين، عن إصابة الأخير بفيروس كورونا. اضافة اعلان





وفي وقت سابق الاثنين ، اعلن مكتب لابيد عن دخوله إلى الحجر الصحي بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.



والأسبوع الماضي، أعلن إيدان رول، نائب لابيد، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من حضوره احتفالا بمناسبة رأس السنة دون ارتداء كمامة.



هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة أحد مساعدي رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، بعد ساعات من كشف إصابة مساعد وزير الدفاع، بيني غانتس، بالفيروس.



كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بإصابة وزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال الإسرائيلي عومر بارليف بفيروس كورونا.