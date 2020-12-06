كورونا.. 61 وفاة جديدة بالمغرب و15 بالجزائر

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاحد، تسجيل 61 وفاة و2919 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وبحسب المعطيات التي أوردتها الوزارة ونقلتها وكالة المغربي العربي للأنباء، بلغ اجمالي الوفيات 6245، وإجمالي الإصابات 379657، في حين بلغ اجمالي المتماثلين للشفاء من المرض 331301.وأعلنت الجزائر اليوم الاحد تسجيل 15 وفاة و750 اصابة جديدة بكورونا، كما تم تسجيل 529 حالة شفاء جديدة من المرض.ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، ان الحصيلة الجديدة رفعت اجمالي عدد الوفيات الى 2516، والاصابات الى 88252، في حين وصل اجمالي حالات الشفاء 57146 حالة.