كوريا الجنوبية ترفع قواعد التباعد الاجتماعي

الوكيل الاخباري- رفعت كوريا الجنوبية بدءا من اليوم الاثنين، قواعد التباعد الاجتماعي تمهيدا للعودة إلى الحياة اليومية الطبيعية السائدة قبل تفشي فيروس كورونا.

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وبحسب وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية، فإن رفع القواعد يتضمن السماح بالتجمعات الخاصة التي تصل إلى 10 أشخاص فقط، كما يمكن للناس استخدام المطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية وغرف الغناء والحمامات والصالات الرياضية حتى بعد منتصف الليل



وأشارت إلى أنه يمكن عقد الأحداث والتجمعات المسموح بها منذ اليوم دون تحديد العدد، ورفع قيود الأكل والشرب في دور السينما والمنشآت الدينية والمرافق ووسائل النقل في 25 نيسان الجاري، ولكن سيتم الحفاظ على إلزامية ارتداء الكمامة.

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