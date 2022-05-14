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السبت، 14-05-2022 10:35 م

كوريا الشمالية : تسجيل 174,440 إصابة جديدة بـ حمى من بينها 21 وفاة

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الوكيل الاخباري - أحصت كوريا الشمالية السبت 21 وفاة جديدة سببها "حمى''، بعد يومين على إعلان البلاد تسجيلها أول إصابة بفيروس كورونا على أراضيها ومسارعة السلطات إلى فرض إجراءات إغلاق .اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأنه تم الجمعة تسجيل 174,440 إصابة جديدة بـ"حمى"، من بينها 21 وفاة. لكن الوكالة لم تذكر عدد المتوفين جراء كوفيد 

وكانت الدولة المعزولة أعلنت الخميس حالة "طوارئ خطيرة" مع الانتقال إلى "نظام أقصى درجات الوقاية الوبائية الطارئة" بعدما ثبتت أولى الإصابات بالمتحورة أوميكرون

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم كيم جونغ-أون زار المقر الوطني للوقاية من الأوبئة و"اطلع على انتشار كوفيد-19 في كل أنحاء البلاد". وترأس كيم الذي ظهر للمرة الأولى على التلفزيون واضعاً كمامة اجتماعاً طارئاً للمكتب السياسي الخميس بشأن الوضع الصحي وأمر بفرض الحجر لمحاولة وقف انتشار الفيروس

وأضافت الوكالة أن "هذا هو أكبر تحد وأهم واجب يتعين على حزبنا مواجهتهما من أجل قلب حالة الأزمة الصحية هذه بشكل سريع". ولم يتلق أي من سكان كوريا الشمالية البالغ عددهم 25 مليون نسمة اللقاح ضد كورونا إذ رفضت بيونغ يانغ عروض التلقيح من منظمة الصحة العالمية والصين وروسيا

وكانت كوريا الشمالية من أولى الدول التي أغلقت حدودها في يناير (كانون الثاني) 2020 عند ظهور الفيروس في الصين المجاورة، ولطالما تباهت بقدرتها على منع انتقال الفيروس إليها. ولم يسبق أن أبلغت بيونغ يانغ منظمة الصحة العالمية عن أي إصابة مؤكدة بالوباء

 




 

 


 

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