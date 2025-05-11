الأحد 2025-05-11 01:13 م
 

وزير العدل يؤكد على أهمية التحكيم كبديل لحل المنازعات

الدكتور بسام التلهوني
بسام التلهوني
 
الأحد، 11-05-2025 11:38 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الأردن يتطلع لأن يصبح مركزاً اقليمياً للتحكيم جاء ذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء جمعية المحكمين الأردنيين اليوم في مقر الوزارة.اضافة اعلان


وأضاف التلهوني خلال اللقاء على أهمية التحكيم كبديل لحل المنازعات ، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في القضايا، خاصة في القضايا التجارية والاستثمارية. 

وبين التلهوني  أن وزارة العدل تدعم كل الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات الناظمة للتحكيم وتوفير بيئة قانونية متطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف التلهوني أن اللجوء للتحكيم يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي بأعتباره وسيلة فعالة لحل المنازعات وان قانون التحكيم الأردني قانون عصري يواكب التطورات العالمية الاقتصادية والاستثمارية.

من جانبه، عبّر رئيس جمعية المحكمين الأردنيين عن شكره وامتنانه لعقد هذا اللقاء، مؤكدًا أن الجمعية تسعى إلى تعزيز ثقافة التحكيم في الأردن من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، ورفع كفاءة المحكمين الأردنيين بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التحكيم، بما يسهم في رفع سوية العدالة البديلة.
 
gnews

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