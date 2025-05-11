الأميرة ثروت الحسن تفتتح المعرض الـ36 لمركز البنيات للتربية الخاصة

الوكيل الإخباري- افتتحت سمو الأميرة ثروت الحسن، أمس السبت، المعرض السنوي السادس والثلاثين لمركز البنيات للتربية الخاصة الذي يضم أعمالا فنية وحرفية للطلاب والطالبات الملتحقين بالمركز ضمن احتفال المركز بمرور 50 عاما على تأسيسه.

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ويجسد المعرض الذي يشرف عليه قسم التأهيل المهني في المركز ثمرة إنتاج الطلبة في العام الدراسي الحالي، ويضم أعمالا من السيراميك والنسيج والفسيفساء والنجارة والزراعة إضافة إلى منتجات غذائية مثل المخللات والمربيات والزعتر البلدي والورقيات المجففة.



ويضم المركز طلبة من ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة والمتوسطة واضطراب طيف التوحد ويعمل على تأهيلهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من ممارسة حياتهم وتعزيز اندماجهم اجتماعيا واقتصاديا والقدرة على الاعتماد على الذات.



وأكدت سمو الأميرة ثروت أهمية الاستمرار بدعم وتمكين الطلبة من ذوي الإعاقة ليسهموا في بناء الأردن وممارسة حياتهم في مختلف مجالاتها.



وأشادت سموها والزوار من السفراء والشركاء وأصدقاء مركز البنيات بالمستوى الفني والإبداعي الذي شاهدوه والذي يعكس قدرة الطلبة على التفاعل مع مجتمعاتهم وأسرهم.