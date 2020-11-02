لأول مرة .. إعلان عدد حالات الشفاء من كورونا لمرضى الحجر المنزلي

الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة ، اليوم الإثنين ، الإعــلان عن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا ، للمرضى المعزولين منزليّــا ، ويأتي ذلك بخطوة جديدة في المملكة.
جاء ذلك ، وفق ما صرّح به مســـؤول ملف كورونا في وزارة الصحة ، الدكتور وائل الهياجنة ، أمس الأحد ، خلال المؤتمر الصحفي ، حيث قال " "آلاف المرضى المعزولين منزليا تتواصل معهم طواقم طبية وتحدثنا مع 12 ألف منهم".
وبيّــن ، أنه سيتم الانتهاء من التواصل مع جميع المرضى المحجورين منزليّا ، والإعلان الاثنين، عن عدد حالات الشفاء ، بعد حصـــر عددهم ".
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