السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 11:34 ص

لأول مرة وفيات كورونا تتجاوز ألف حالة في يوم واحد منذ انتشار الوباء في روسيا

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الوكيل الاخباري- لأول مرة منذ بداية الجائحة، تخطت حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في روسيا عتبة الألف حالة، مع رصد قفزة غير مسبوقة جديدة في عدد الإصابات بالوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيل 33208 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ثالث زيادة غير مسبوقة في الحصيلة على التوالي، مقارنة مع 32196 إصابة أمس الجمعة و31299 إصابة الخميس.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (6545 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3088 حالة) ومقاطعة موسكو (2403 إصابات).

وشهدت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد زيادة غير مسبوقة لليوم الخامس على التوالي، برصد 1002 وفاتين جديدتين جراء العدوى خلال اليوم الأخير، مقابل 999 وفاة أمس.

وتماثل 21883 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و958384 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 222315 حالة وفاة وستة ملايين و981907 حالات شفاء.

وتجاوز عدد الفحوصات الطبية التي أجريت في روسيا حتى اليوم لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" عتبة الـ200 مليون، 792 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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