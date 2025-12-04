الخميس 2025-12-04 11:54 م

ترامب يظهر مرة أخرى بضمادة على معصمه

الخميس، 04-12-2025 11:32 م
الوكيل الإخباري-   شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في توقيع اتفاقية سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بضمادة على معصمه الأيمن.اضافة اعلان


وظهرت الضمادة على معصمه الأيمن أثناء توقيع الاتفاقية بين الدول الأفريقية، على الرغم من أنه كان يغطي معصمه بيده اليسرى معظم الوقت.

ويظهر ترامب بشكل دوري بضمادة على الجزء الخارجي من معصمه لتغطية كدمة.

يذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت صرحت في 17 يوليو الماضي أنه بعد الفحص الطبي، تم اكتشاف أن ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن. وأوضحت وقتها أن سبب الكدمة هو المصافحات اليومية المتكررة للرئيس وتناول الأسبرين، والذي قال إنه يستخدمه كجزء من برنامج وقائي نموذجي لأمراض القلب والأوعية الدموية.

