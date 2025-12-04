الخميس 2025-12-04 08:33 م

توزيع الحلوى في قطاع غزة احتفالاً بمقتل ياسر أبو شباب

توزيع الحلوى في قطاع غزة احتفالاً بمقتل ياسر أبو شباب
توزيع الحلوى في قطاع غزة احتفالاً بمقتل ياسر أبو شباب
الخميس، 04-12-2025 06:53 م
الوكيل الإخباري-  شهدت عدة مناطق في قطاع غزة توزيعاً للحلوى، بعد مقتل ياسر أبو شباب، زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في مدينة رفح جنوبي القطاع.اضافة اعلان


وتظهر مقاطع فيديو متداولة شباناً فلسطينيين يوزعون الحلوى على المارة، احتفالاً بـ"مقتل ياسر أبو شباشب" كما كُتب على ورقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير عبرية وعربية بمقتل "أبو شباب"، فيما تضاربت الأنباء حول الجهة المسؤولة عن قتله.

يشار إلى أن ياسر أبو شباب فلسطيني ولد عام 1990 في رفح جنوب قطاع غزة، كان معتقلاً قبل السابع من أكتوبر 2023 بتهم جنائية من بينها الاتجار بالمخدرات والسرقة، وأُطلق سراحه عقب قصف إسرائيل مقرات الأجهزة الأمنية.

وبرز اسمه بعد استهداف كتائب عز الدين القسام قوة من "المستعربين" شرق رفح، تبيّن أن معها مجموعة من العملاء المجرّدين لصالح إسرائيل ويتبعون مباشرة لما وصفته المقاومة بـ"عصابة ياسر أبو شباب".

وشكّل ياسر أبو شباب قوة خاصة في مدينة رفح، الواقعة تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية، بزعم تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى بعض مناطق قطاع غزة، وذلك قبل أن تُغلق إسرائيل المعابر بشكل كامل وتمنع تدفّق المساعدات إلى القطاع.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

أسواق ومال أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

موجات حر وجفاف غير مسبوقة ضربت المنطقة العربية خلال العام الماضي

الطقس موجات حر وجفاف غير مسبوقة ضربت المنطقة العربية خلال العام الماضي

الشواربة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

أخبار محلية الشواربة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

غارات إسرائيلية على مناطق في جنوبي لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية على مناطق في جنوبي لبنان

ريمونتادا رائعة .. فلسطين تحقق مفاجأة جديدة في كأس العرب 2025

ترند ريمونتادا رائعة .. فلسطين تحقق مفاجأة جديدة في كأس العرب 2025

انتقادات حادة لنتنياهو بعد تعيين سكرتيره العسكري على رأس الموساد

فلسطين انتقادات حادة لنتنياهو بعد تعيين سكرتيره العسكري على رأس الموساد

اعتداءات متكررة من الاحتلال بالضفة الغربية تُسفر عن إصابات وأضرار بالممتلكات

فلسطين اعتداءات متكررة من الاحتلال بالضفة الغربية تُسفر عن إصابات وأضرار بالممتلكات

الحكم بسجن طبيب تورّط في وفاة نجم مسلسل "فريندز"

فن ومشاهير الحكم بسجن طبيب تورّط في وفاة نجم مسلسل "فريندز"



 
 





الأكثر مشاهدة