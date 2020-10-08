لبنان: اقتربنا من المشهد الايطالي لانتشار كورونا

الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن "إن لبنان يقترب من المشهد الإيطالي على صعيد انتشار فيروس كورونا، لكن المفارقة أنّ الذروة حصلت لدينا في فصل الصيف".

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وقال حسن في تصريح اليوم الخميس، ان "90 بالمئة من المصابين دون أعراض، من بينهم 10 بالمئة بحاجة إلى استشفاء، و 3- 4 بالمئة يحتاجون لعناية فائقة"، معربا عن أمله في نجاح هذين الأسبوعين من الإقفال الجزئي والتزام المواطنين بالإجراءات لخفض الاصابات.



بدورها قالت مستشارة رئيس الحكومة اللبنانية الدكتورة بترا خوري "اننا في مرحلة انتشار محلي للوباء ومن المتوقع ارتفاع الاصابات على مراحل ونتوقع ان تنخفض الاصابات على المدى الطويل".



اضافت خوري، "نحتاج الى اسبوع على الأقل لمعرفة ما الذي تحقق بعد إغلاق 111 بلدة ومنطقة ونحن على موعد غد لتقييم الوضع".



وكان مجلس نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان أعلن في بيان ان "هناك صعوبات جمة تواجهها المستشفيات للقيام بواجباتها على صعيد مكافحة فيروس كورونا اهمها ان العديد من المستشفيات لا يمكنها تخصيص قسم منفصل لكورونا وفق ما هو مطلوب حرصا على عدم تفشي العدوى داخل المستشفى، وهناك استحالة لدى البعض الآخر لتخصيص قسم كهذا نظرا للمشاكل المادية التي يعانيها، اضافة الى النقص في الطواقم التمريضية وبخاصة الذين لديهم استعداد للعمل بهذا القسم تحسبا لتعرضهم للعدوى".



وكان تقرير وزارة الصحة اللبنانية الصادر ليلة امس اشار الى ان العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا بلغ 433 فيما بلغ العدد الاجمالي للإصابات 46650.



