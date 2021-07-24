متى يمكن أن يحدث تجلط دم عند المتعافين من كورونا وكيفية الوقاية منه

الوكيل الإخباري - أكد الطبيب والصيدلاني الروسي أندريه كوندراخين، أن تكوين تجلطات الدم من المضاعفات المحتملة لمرض كوفيد-19، ويمكن أن يكون تكوين جلطات الدم عملية خطيرة للغاية.

اضافة اعلان



وقال في مقابلة صحفية: "يمكن أن تؤدي إلى سكتات دماغية ونوبات قلبية حتى بعد الشفاء من فيروس كورونا".



وفقًا له، فإن خطر الإصابة بتجلط الدم لدى الشخص الذي تعافى من كورونا يظل لمدة شهر بعد الشفاء. بادئ ذي بدء، هذا الخطر مرتفع بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الدوالي، والتهاب الوريد الخثاري، والرجفان الأذيني، والبواسير، ومن المهم بشكل خاص بالنسبة لهم مراقبة صحتهم طوال هذا الوقت. بالنسبة للأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب مرض كورونا يجب أن يقوموا باختبار تخثر الدم بعد الخروج من المستشفى.



وقال الطبيب: "إذا كانت المؤشرات في البداية أعلى من الطبيعية، فيجب تناول أدوية تسييل الدم حتى تعود الحالة إلى طبيعتها. في بعض الحالات، يجب تكرار التحليل".



أيضًا، من بين طرق الحماية من تجلط الدم بعد فيروس كورونا، استخدام عقاقير منع تجلط الدم. أدوية مجموعة الهيبارين أو أدوية التخثر الفموية الجديدة".



وأكد كوندراخين أن تناول الأسبرين لهذا الغرض غير فعال.



بالإضافة إلى ذلك، من المهم شرب كمية كافية من الماء لمنع تجلط الدم. تساعد هذه الطريقة البسيطة على منع تجلط الدم وهي مفيدة بشكل خاص في الطقس الحار.

سبوتنيك عربي