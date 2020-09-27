محافظ مأدبا يكشف للوكيل مصدر أول إصابة بكورونا في المحافظة

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- أكد محافظ مأدبا ، علي الماضي ، أن المحافظة لم تسجل - حتى لحظة كتابة الخبر - أية إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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ولفت الماضي في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الوضع الوبائي مستقر في المحافظة ، نتيجة للإجراءت الصحية التي يلتزم بها المواطنون .

وأشار أن هنالك ، تناقصا في أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية، مقارنة بأعداد الإصابات في محافظات أخرى ، "الأمر الذي يدعو للتفاؤل حيال ذلك" ، منوها أن أصغر إصابة تم تسجيلها لطفل يبلغ من العمر (9) سنوات ، وكان مخالطا لوالده.

وعن أول إصابة تمّ تسجيلها في المحافظة ، فقد أوضح الماضي أنه تم تسجيل أول إصابة بتاريخ 22/8، وكان مصدرها لعامل في أحد المصانع بالعاصمة عمان .

وبين ، أن هنالك (400) عيّنة ، بانتظار نتائجــها ، خلال الساعات القليلة القادمة.

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