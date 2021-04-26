مصر..حملات أمنية مكثفة لضبط مخالفي إجراءات الوقاية من كورونا

الوكيل الإخباري - بموازاة تحذيرات وزارة الصحة المصرية من خطورة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم زيادة في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، تتضافر جهود الوزارات المعنية في مصر؛ للمساهمة في منع تطور الوضع إلى ما هو أبعد.

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ومن بين هذه الوزارات، وزارة الداخلية التي واصلت إجراءاتها الأمنية وحملاتها المكثفة، مستهدفة غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية المفروضة، التي سبق أن أعلنتها السلطات المصرية.



وشهد الأسبوع الماضي سلسلة متصلة من الحملات الواسعة، على صعيد مختلف مديريات الأمن بالمحافظات المصرية، وبشكل خاص في وسائل المواصلات المختلفة والأسواق، لضمان التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وتطبيق الغرامات على المخالفين.



وأهم تلك الإجراءات، ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة والمواصلات، فضلا عن مراقبة مواعيد غلق المحال التجارية، وأيضا مراقبة الأسواق والكشف عن مصانع غير مرخصة لتصنيع أدوات غير مطابقة للمواصفات للوقاية من كورونا (كمامات ومطهرات).



وتُظهر ذلك بيانات وزارة الداخلية المصرية، عن الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط 944 قضية (مخالفة لقرار منع تداول الشيشة (الأرجيلة)"، تم بناءً عليها مصادرة مضبوطات 5081 شيشة.



وتُظهر البيانات التي أعلنت عنها الوزارة، الأحد، أنه خلال الأسبوع تم غلق 3883 محلا مخالفا لمواعيد الغلق المحددة من قبل السلطات، فضلا عن ضبط 80314 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامة (تم التصالح من خلال سداد الغرامة من قبل 79933 شخصا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 381 آخرين لم يسددوا الغرامة).

سكاي نيوز