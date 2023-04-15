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السبت، 15-04-2023 03:16 م

مع زيادة الإصابات 30 بالمئة.. الهند تعمل على تكثيف إنتاج لقاحات كورونا

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الوكيل الإخباري - تعمل الهند على تكثيف إنتاجها من اللقاحات بعد الارتفاع السريع في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"  التي يقودها متغير جديد من فيروس كورونا المستجد يطلق عليه متحور "أركتوروس.

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وكانت البلاد قد أعلنت عن 10158 حالة إصابة بفيروس كورونا، أمس الخميس، بزيادة قدرها 30 في المائة في يوم واحد، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفيدرالية.


وكان وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا، قد طالب قبل أسبوع، السلطات الصحية في جميع الولايات الهندية بالتأهب والاستعداد لمواجهة موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد تقارير عن ارتفاع حاد في أعداد الإصابات.


ونبه إلى ضرورة تعزيز وعي الناس لتجنب الإصابة بالفيروس، واتباع الإرشادات الوقائية، وذلك بالإضافة إلى تعزيز تتبع تسلسل الجينوم، خاصة الجينوم الكامل للعينات الإيجابية.


وناشد ماندافيا جميع الولايات ضرورة مواصلة العمل بروح التعاون، كما حدث خلال الموجات السابقة للوقاية من كوفيد- 19 وحسن التعامل معه، على حد وصفه.

 

الحرة 

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