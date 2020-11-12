مكتشف لقاح كورونا: سعر الجرعة 20 دولارا ونأخذ فى الاعتبار الدول الفقيرة

الوكيل الاخباري - أكد أوجور شاهين رئيس مجلس إدارة شركة "بيوتك" للتكنولوجيا الحيوية واللقاحات، صاحبة اكتشاف لقاح فيروس كورونا التابع لفايزر الأمريكية، العمل مع عدد من المؤسسات والمنظمات لتوفير اللقاح للدول الفقيرة، مشيرا إلى ضرورة إنتاج كميات كافية من اللقاح للوصول إلى كافة أنحاء العالم لأن هذا من أهدافنا الرئيسية.



وردا على سؤال حول مدى فعالية اللقاح، أضاف أوجور شاهين، في تصريحات لصحف ومجلات طبية "حتى الآن لدينا بعض البيانات الأولوية بالنسبة لفعالية اللقاح، فوجدنا أن اللقاح يمنع الإصابة بالفيروس في أكثر من 90% من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وسوف نتلقى المزيد من البيانات خلال الأسبوعين المقبلين للحصول على مزيد من التفاصيل حول إمكانية حماية المسنين، ولدينا بيانات حول الحماية الأولية ولكن نعتبر أن اللقاح قد يبقى مستقرا في فعاليته لمدة سنة، ولكن ذلك يتطلب دراسات مطولة لتقييم ذلك.

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وعن خصائص سلامة اللقاح، قال: "يبدو أنه جيد ونسبة ضئيلة جدا يعانون من بعض الأعراض الجانبية المنخفضة والمتوسطة، مثل ارتفاع في درجات الحرارة وهذا أمر طبيعي في اللقاح.



وحول منع فئات عمرية من اللقاح، قال: من المهم أن يصل اللقاح في المرحلة الأولى إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة مثل الطواقم الطبية والمسنين، ولكن يجب أن ننتظر بعض الوقت حتى يصبح اللقاح متوفرا في جميع أنحاء العالم، ونعتبر أن 2021 سوف تكون ضرورية من أجل تأمين مزيد من الجرعات وسوف يكون هناك شركات أخرى ستقدم لقاحات فعالة، وإذا تعاوننا مع بعضنا يمكننا توريد كميات هائلة من اللقاحات.



وحول ما تردد عن بدء إنتاج اللقاح قبل اعتبار كورونا وباءً، قال: نعم ففي يناير علمنا أن هذا الفيروس يتضمن خصائص تجعل منه عرضة أن يصبح جائحة عالمية وبالتالي انتشار الفيروس في الصين كان في مدينة مكتظة سكانيا، وإحدى المراكز الرئيسية للطائرات والقطارات.



وعن سعر اللقاح، بالنسبة الى السعر الذي تم الإعلان عنه وهو 20 دولار ، قال: "هو السعر الخاص بالمجال الصناعي ويعتمد على عدد الجرعات التي يتم تأمينها وحين نوفر هذا اللقاح إلى دول تعاني صعوبات اقتصادية سوف نأخذ في الاعتبار ضرورة تخفيض السعر ، وما من سعر محدد لجميع الدول المختلفة ، وسوف نعمل على هذا الشق خلال الأشهر المقبلة.

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