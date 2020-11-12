الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

ايجاز صحفي حكومي في رئاسة الوزراء

شكاوى من تأخر صدور نتائج فحوصات كورونا في إربد

الأمانة تحدد مصير لوحات الدعاية الانتخابية بعد إزالتها

ولي العهد يعزي وزير التربية بوفاة والدته

الصحة: اللهم ارحمنا الآن

النتائج النهائية للكوتا النسائية في الانتخابات النيابية

إحالة متهجمين على احدى المدارس في الرمثا للمدعي العام

تعرف على الحظر الذكي الذي قد تلجأ اليه الحكومة

النتائج النهائية لانتخابات محافظة العقبة

الكلالدة: 64 قضية تم تحويلها للقضاء 13 منهم في يوم الاقتراع




الخميس، 12-11-2020 04:40 م

مكتشف لقاح كورونا: سعر الجرعة 20 دولارا ونأخذ فى الاعتبار الدول الفقيرة

202011120944194419


الوكيل الاخباري - أكد أوجور شاهين رئيس مجلس إدارة شركة "بيوتك" للتكنولوجيا الحيوية واللقاحات، صاحبة اكتشاف لقاح فيروس كورونا التابع لفايزر الأمريكية، العمل مع عدد من المؤسسات والمنظمات لتوفير اللقاح للدول الفقيرة، مشيرا إلى ضرورة إنتاج كميات كافية من اللقاح للوصول إلى كافة أنحاء العالم لأن هذا من أهدافنا الرئيسية.

وردا على سؤال حول مدى فعالية اللقاح، أضاف أوجور شاهين، في تصريحات لصحف ومجلات طبية "حتى الآن لدينا بعض البيانات الأولوية بالنسبة لفعالية اللقاح، فوجدنا أن اللقاح يمنع الإصابة بالفيروس في أكثر من 90% من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وسوف نتلقى المزيد من البيانات خلال الأسبوعين المقبلين للحصول على مزيد من التفاصيل حول إمكانية حماية المسنين، ولدينا بيانات حول الحماية الأولية ولكن نعتبر أن اللقاح قد يبقى مستقرا في فعاليته لمدة سنة، ولكن ذلك يتطلب دراسات مطولة لتقييم ذلك.

اضافة اعلان

وعن خصائص سلامة اللقاح، قال: "يبدو أنه جيد ونسبة ضئيلة جدا يعانون من بعض الأعراض الجانبية المنخفضة والمتوسطة، مثل ارتفاع في درجات الحرارة وهذا أمر طبيعي في اللقاح.

وحول منع فئات عمرية من اللقاح، قال: من المهم أن يصل اللقاح في المرحلة الأولى إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة مثل الطواقم الطبية والمسنين، ولكن يجب أن ننتظر بعض الوقت حتى يصبح اللقاح متوفرا في جميع أنحاء العالم، ونعتبر أن 2021 سوف تكون ضرورية من أجل تأمين مزيد من الجرعات وسوف يكون هناك شركات أخرى ستقدم لقاحات فعالة، وإذا تعاوننا مع بعضنا يمكننا توريد كميات هائلة من اللقاحات.


وحول ما تردد عن بدء إنتاج اللقاح قبل اعتبار كورونا وباءً، قال: نعم ففي يناير علمنا أن هذا الفيروس يتضمن خصائص تجعل منه عرضة أن يصبح جائحة عالمية وبالتالي انتشار الفيروس في الصين كان في مدينة مكتظة سكانيا، وإحدى المراكز الرئيسية للطائرات والقطارات.

وعن سعر اللقاح، بالنسبة الى السعر الذي تم الإعلان عنه وهو 20 دولار ، قال: "هو السعر الخاص بالمجال الصناعي ويعتمد على عدد الجرعات التي يتم تأمينها وحين نوفر هذا اللقاح إلى دول تعاني صعوبات اقتصادية سوف نأخذ في الاعتبار ضرورة تخفيض السعر ، وما من سعر محدد لجميع الدول المختلفة ، وسوف نعمل على هذا الشق خلال الأشهر المقبلة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1354908

العراق: 50 وفاة و3298 اصابة بكورونا

000_1QC68C

الكويت : 4 وفيات و 773 إصابة جديدة بكورونا

17

روسيا: 439 وفاة جديدة بكورونا

لق

بكين تعلق على استئناف التجارب على اللقاح الصيني في البرازيل

لق

المغرب .. الأطباء يتجندون لإنجاح التطعيم ضد كورونا

فلسطين

فلسطين .. 5 وفيات جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
1-1383896

عقبات جديدة أمام لقاح كورونا

1-1369040

ألمانيا تتوقع إتمام صفقة شراء لقاح كورونا بين الاتحاد الأوروبي

000_8PN7PV

تجارب للقاح جديد يقي من كورونا والإنفلونزا في وقت واحد

download

مليون جرعة لقاح ضد كورونا تصل إلى الكويت مطلع 2021

gettyimages-1224247134-1602679051

الرئيس الروسي يعلن تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا

اي

أعلى معدل وفيات يومي في إيران منذ انتشار كورونا