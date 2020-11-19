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الخميس، 19-11-2020 05:56 م

منظمة الصحة: الأردن من أكثر دول المنطقة تسجيلا للوفيات والإصابات بكورونا

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 الوكيل الاخباري - أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط، أحمد المنظري، الخميس، أن أكثر من 60% من الإصابات المعلنة بكوفيد-19 في المنطقة التي تضم نحو 20 بلدا تمتد بين شمال إفريقيا وآسيا الوسطى، سجلت الأسبوع الماضي في إيران والأردن والمغرب.
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وقال المنظري، في مؤتمر صحفي افتراضي للمنظمة "أبلغت 3 بلدان عن أكثر من 60% من جميع الحالات خلال الأسبوع الماضي - وهي إيران والأردن والمغرب".

ويصل عدد الإصابات اليومية في إيران حاليا إلى 13 ألفا، وفي المغرب إلى 5000، وفي الأردن إلى 8000، حسب أحدث إحصاءات المنظمة.

وكذلك، أفاد مسؤول المنظمة بأن "البلدان التي سجَّلت أكبر زيادة في الوفيات، هي الأردن وتونس ولبنان".

ووفق المنظري، فإن إقليم شرق المتوسط الذي يضم 22 دولة، سجّل أكثر من 3.6 مليون إصابة بمرض كوفيد-19 من بين 55 مليون حالة على مستوى العالم.

 




 

 


 

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