منظمة الصحة العالمية تحث الاطباء على تلقي لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - قال المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري إن المنظمة تسعى بشكل كبير لزيادة معدلات إنتاج لقاحات فيروس كورونا.

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وعلق خلال مؤتمر للمنظمة صباح اليوم الأربعاء، على اعتراض الأطباء برفضهم الحصول على لقاحات فيروس كورونا أنه أمر غير أخلاقي، قائلا : " الطبيب يتعامل مع كبار السن وأطفال وحوامل ومرضى فيجب الحصول على اللقاح للحفاظ عليهم بجانب الحفاظ على نفسه ".



ودعا إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حتى في حالة الحصول على اللقاح .

المصدر - بوابة الاهرام



