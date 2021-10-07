الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

التربية: التعليم الوجاهي لطلبة المدارس مستمر وثابت

دودين يقترح تفعيل قوانين لحذف المحتوى المخالف عن التواصل الاجتماعي

ذوو سيدة أمريكية يتبرعون بأعضائها لإنقاذ حياة مرضى أردنيين

لجنة الاوبئة : هناك عوامل أكثر خطورة في الشتاء يجب الحذر منها

لجنة الاوبئة : الصحة العالمية دعت إلى عدم التعامل مع الجائحة بأنها انتهت

الحنيطي: ننفذ واجبنا الرئيس بحماية أمن واستقرار المملكة

الكرك: حواريات للحد من الجرائم ومبادرة لتعليم الحرف اليدوية

الهواري: الأردن قبلة السياحة العلاجية في المنطقة

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الخميس، 07-10-2021 05:58 م

منظمة الصحة: توصلنا إلى حل المشكلة التي أوقفت عملية تقييم لقاح سبوتنيك V

سبوتنك


الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم حل المشكلة التي بسببها تم تعليق عملية تقييم لقاح "سبوتنيك V"، مشيرة إلى أن العمل سيستأنف بعد الموافقة على الوثائق.

اضافة اعلان


وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "تم تعليق العملية بسبب عدم وجود عدد من الإجراءات القانونية، ويسعدني أن أقول إنه خلال المناقشات مع الحكومة الروسية تم حل المشكلة، وبمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية، نحن مستعدون لاستئناف العملية".


وأضافت سيماو: "يسعدني أن أعلن أن العملية ستستأنف قريبا".


وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، اليوم الخميس، عدم وجود أي شكوك في قبول منظمة الصحة العالمية استخدام واعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي، مؤكدا ثقته بأن المنظمة العالمية لن ترفض اعتماد اللقاح.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صح

الصحة الألمانية: عدد من تلقوا اللقاح المضاد لكورونا أكبر من المعتقد

1020216112645679605766

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا اليوم

615eb8df4c59b776d23e00cc

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400

خبير: سلالة دلتا قد تكون المتحور الأخير لفيروس كورونا

615e829442360461cc4df8bd

الصحة العالمية: بدء شحن إمدادات طبية متعلقة بكورونا إلى كوريا الشمالية

صين

الصين تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
ك3

تحذير من الصحة العالمية: كورونا لن يقضى عليه

سبوتنك

الجزائر.. وصول دفعة جديدة من لقاح سبوتنيك V الروسي

w

حقن طفلة عمرها 4 أعوام بلقاح كورونا في امريكا بالخطأ وهذا ماحصل

منظمة الصحة 2

منظمة الصحة العالمية تخطط لإعادة التحقيق في أصل فيروس كورونا

000_1WW5BA

ببساطة.. هذا هو السلاح الأقوى ضد كورونا في المدارس

1

الجزائر تعلن موعد إنتاج أول لقاح لكورونا