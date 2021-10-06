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الأربعاء، 06-10-2021 07:20 ص

تحذير من الصحة العالمية: كورونا لن يقضى عليه

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الوكيل الإخباري - حذّرت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية من أنّ العالم "لم يسيطر على الفيروس بعد ولم يتخطَّ مرحلة الخطر" في التصدّي لجائحة كوفيد-19، على الرّغم من اعتقاد كثر أنّ الأمر شارف على الانتهاء، مضيفة أن الفيروس لن يقضى عليه.

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وكشفت ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية في المنظمة، أنّ 3,1 ملايين إصابة جديدة مثبتة تم إبلاغ منظمة الصحة بها الأسبوع الماضي و54 ألف وفاة إضافية، علماً بأن الأرقام يمكن أن تكون أعلى بكثير.


كما أضافت خلال مؤتمر مباشر بث عبر قنوات منظمة الصحة العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت فرانس برس اليوم الأربعاء، أن "الوضع لا يزال ديناميكيا للغاية. إنه ديناميكي لأننا لسنا مسيطرين على الفيروس".


لن يقضى على الوباء
إلى ذلك، قالت "ما يصعب عليّ فهمه هو أنّ وحدات العناية المشدّدة والمستشفيات في بعض المدن مليئة والناس يموتون، وعلى الرّغم من ذلك الناس في الشوارع يتصرّفون وكان الأمر انتهى تماماً".
كما، شدّدت على أنّ كوفيد-19 لن يُقضى عليه والسبب في ذلك الطريقة التي تعامل فيها العالم مع الأزمة.


المعلومات المضللة
كما انتقدت المعلومات المغلوطة والمضلّلة حول كوفيد-19 التي يتم تداولها على الإنترنت، معتبرة أنّ هذه المعلومات "تؤدّي إلى وفيات".
كذلك، لفتت المسؤولة التقنية عن مكافحة الوباء إلى أنّ المنظمة العالمية تجري مناقشات حول ما سيكون عليه وضع الجائحة في فترة الثلاثة أشهر إلى الـ 18 شهراً المقبلة.


إلا أنها عادت وتوقّعت السيطرة على كوفيد-19 في نهاية المطاف، دون أن يختفي، قائلة "الفيروس لن يقضى عليه نهائيا، وسيبقى موجوداً".


"تجدد التفشي"
كما أضافت "ستبقى هناك جيوب من الأفراد غير الملقّحين، إمّا لعدم توفر اللّقاح لهم أو لرفضهم التلقيح أو لتعذّر تلقيهم اللقاح"، محذّرة من تجدّد التفشي.
إلى ذلك، رأت أن العالم "خسر منذ المراحل الأولى إمكان القضاء على هذا الفيروس على الصعيد العالمي، لأنه لم يتم التصدي له بأقوى الوسائل".


يذكر أن فيروس كورونا تسبب بوفاة ما لا يقلّ عن 4,805,049 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الثلاثاء.

 

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