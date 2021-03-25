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الخميس، 25-03-2021 08:52 م

في الضفة الغربية وغزة

واشنطن تمنح الفلسطينيين 15 مليون دولار لمكافحة كورونا

مكافحة
مساعدات أمريكية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منح الفلسطينيين 15 مليون دولار لمساعدتهم في مكافحة كوفيد-19 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن "الأموال التي خصصت من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستساعد منشآت الرعاية الصحية إضافة إلى علاج مسألة انعدام الأمن الغذائي".

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يذكر أن مسودة مذكرة دبلوماسية أمريكية، أوردت أن "إدارة الرئيس جو بايدن، تعكف على صياغة خطة تهدف إلى إحياء العلاقات الأمريكية الفلسطينية المنهارة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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