مركز أميركي: إدخال نحو 670 شاحنة مساعدات يوميا لغزة منذ بدء الاتفاق

الوكيل الإخباري- كشف موقع "واشنطن فري بيكون" نقلاً عن بيانات لمركز التنسيق الأميركي، أنه يتم إدخال نحو 670 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة منذ بدء الاتفاق، فيما تدخل أكثر من 15 ألف حمولة من السلع التجارية والأدوية إلى القطاع يومياً.

