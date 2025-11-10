مركز أميركي: إدخال نحو 670 شاحنة مساعدات يوميا لغزة منذ بدء الاتفاق

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة تلقوا طروداً غذائية منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيرين إلى أن إنتاج الوجبات في قطاع غزة ارتفع بنسبة 82% منذ أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
هآرتس: كوشنر يصل إلى إسرائيل لمتابعة خطة ترامب بشأن غزة
-
عاجل تطورات قضية مقاتلي حركة حماس في رفح
-
الكشف عن تسجيل لمعركة بين جنود إسرائيليين ومقاتلين فلسطينيين يوم 7 أكتوبر
-
إمعان إسرائيلي في قتل الغزيين بسلاح الدواء
-
القسام: مقاتلونا في رفح يدافعون عن أنفسهم ولن يستسلموا أبداً
-
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
-
833 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وينفذون جولات استفزازية
-
حماس: سنسلم جثة الضابط هدار غولدن الأحد بعد العثور عليها في نفق برفح