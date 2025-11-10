الإثنين 2025-11-10 05:59 ص
 

مركز أميركي: إدخال نحو 670 شاحنة مساعدات يوميا لغزة منذ بدء الاتفاق

موقع "واشنطن فري بيكون" عن بيانات لمركز التنسيق الأميركي: إدخال نحو 670 شاحنة مساعدات يوميا لغزة منذ بدء الاتفاق. أكثر من 15 ألف حمولة من سلع تجارية وأدوية تدخل غزة يوميا. "واشنطن فري بيكون" عن مسؤول
الإثنين، 10-11-2025 05:53 ص

الوكيل الإخباري-   كشف موقع "واشنطن فري بيكون" نقلاً عن بيانات لمركز التنسيق الأميركي، أنه يتم إدخال نحو 670 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة منذ بدء الاتفاق، فيما تدخل أكثر من 15 ألف حمولة من السلع التجارية والأدوية إلى القطاع يومياً.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة تلقوا طروداً غذائية منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيرين إلى أن إنتاج الوجبات في قطاع غزة ارتفع بنسبة 82% منذ أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

 
 
أحدث الأخبار

