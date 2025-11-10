الإثنين 2025-11-10 05:58 ص
 

هآرتس: كوشنر يصل إلى إسرائيل لمتابعة خطة ترامب بشأن غزة

المبعوث الأميركي جاريد كوشنر
المبعوث الأميركي جاريد كوشنر
 
الإثنين، 10-11-2025 05:19 ص
الوكيل الإخباري-   وصل المبعوث الأميركي جاريد كوشنر إلى إسرائيل، بعد منتصف ليل الأحد، لمتابعة تنفيذ خطة رئيس بلاده دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في ثاني زيارة له خلال نحو 3 أسابيع.اضافة اعلان


وقالت صحيفة هآرتس الخاصة عبر موقعها الإلكتروني إن كوشنر وصل إلى تل أبيب، لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة.

وقبل ساعات، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن تدفع باتجاه السماح بخروج نحو 150 مسلحا من داخل نفق تحت الأرض في رفح، إلى مناطق خارج سيطرة الجيش الإسرائيلي بالقطاع.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يصل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل، الاثنين، قبل أن يتم الإعلان عن وصول كوشنر.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

موقع "واشنطن فري بيكون" عن بيانات لمركز التنسيق الأميركي: إدخال نحو 670 شاحنة مساعدات يوميا لغزة منذ بدء الاتفاق. أكثر من 15 ألف حمولة من سلع تجارية وأدوية تدخل غزة يوميا. "واشنطن فري بيكون" عن مسؤول

فلسطين مركز أميركي: إدخال نحو 670 شاحنة مساعدات يوميا لغزة منذ بدء الاتفاق

ارشيفية

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المبعوث الأميركي جاريد كوشنر

فلسطين هآرتس: كوشنر يصل إلى إسرائيل لمتابعة خطة ترامب بشأن غزة

ب

فلسطين عاجل تطورات قضية مقاتلي حركة حماس في رفح

انقطاع الكهرباء خلال مقابلة زيلينسكي مع "الغارديان"

عربي ودولي انقطاع الكهرباء خلال مقابلة زيلينسكي مع "الغارديان"

ب

طب وصحة خبيرة روسية تحذّر من خطر المنتجات الحيوانية المحتوية على مضادات حيوية

انطلاق فعاليات الدورة العربية في ريادة الأعمال بالمجال الرياضي"

أخبار محلية انطلاق فعاليات الدورة العربية في ريادة الأعمال بالمجال الرياضي"

رئيسة سلوفينيا: الاستيطان ينهي الدولة الفلسطينية ولن نسمح بذلك

عربي ودولي رئيسة سلوفينيا: الاستيطان ينهي الدولة الفلسطينية ولن نسمح بذلك



 
 





الأكثر مشاهدة