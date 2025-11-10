هآرتس: كوشنر يصل إلى إسرائيل لمتابعة خطة ترامب بشأن غزة

05:19 ص

الوكيل الإخباري- وصل المبعوث الأميركي جاريد كوشنر إلى إسرائيل، بعد منتصف ليل الأحد، لمتابعة تنفيذ خطة رئيس بلاده دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في ثاني زيارة له خلال نحو 3 أسابيع.





وقالت صحيفة هآرتس الخاصة عبر موقعها الإلكتروني إن كوشنر وصل إلى تل أبيب، لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة.



وقبل ساعات، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن تدفع باتجاه السماح بخروج نحو 150 مسلحا من داخل نفق تحت الأرض في رفح، إلى مناطق خارج سيطرة الجيش الإسرائيلي بالقطاع.



وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يصل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل، الاثنين، قبل أن يتم الإعلان عن وصول كوشنر.