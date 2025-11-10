الإثنين 2025-11-10 01:20 ص
 

انقطاع الكهرباء خلال مقابلة زيلينسكي مع "الغارديان"
الإثنين، 10-11-2025 12:48 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت لقطات مصورة انقطاع التيار الكهربائي في قصر ماريانسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف خلال مقابلة فلاديمير زيلينسكي مع صحيفة "الغارديان" البريطانية.اضافة اعلان


وأثارت اللقطات سخرية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى أن ما حصل لم يكن انقطاع للتيار الكهربائي بل كان مسرحية درامية مخططاً لها مسبقا.

وقال مستخدم معلقا على الفيديو عبر منصة "إكس": "هل من الطبيعي ألا يكون هناك أي رد فعل جسدي ملحوظ للتغير المزدوج في ظروف الإضاءة؟".

ونشر مستخدم آخر صورة من منشور لشركة "أوكراينيرغو" الأوكرانية للطاقة الكهربائية، معلقا عليها: "وفق أي موعد تم قطع التيار؟".

ويوم السبت، أعلنت السلطات الأوكرانية عن إغلاق جميع محطات الطاقة الحرارية المملوكة للدولة في البلاد، ولم يعد هناك توليد للطاقة الكهربائية.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" يوم الجمعة الماضية بأن زيلينسكي يحاول العثور على كبش فداء لتحميله مسؤولية أزمة الطاقة المتفاقمة في أوكرانيا بسبب الاستهدافات الروسية لمنشآتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأوكرانيين غير راضين بالفعل عن مشاكل الكهرباء وقد ينهالون بالانتقاد على حكومة زيلينسكي، ولهذا السبب تلجأ إدارته إلى هذا التكتيك.

روسيا اليوم
 
 
