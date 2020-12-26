وزارة الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي لدينا كارثي

الوكيل الإخباري - قال مسؤول ملف كورونا والمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، السبت، إن الوضع الوبائي في الأراضي الفلسطينية "كارثي"، ويتجه للأصعب والأخطر، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وأوضح الشخرة، أنه بالرغم من استقرار المنحنى الوبائي في بعض المحافظات خلال الأيام الماضية، إلا أن البعض الآخر ما زال كما هو، نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات التي أقرتها الحكومة.



وأضاف الشخرة، أن عدم التنقل بين المحافظات لم يتم الالتزام به، وهناك اختلاط كبير في عدد من القرى وفتح للمحال التجارية، وهو ما أدى إلى اتساع المنحنى الوبائي.



وأشار إلى أن الأعداد ما زالت مرتفعة من ناحية الإصابات والوفيات، ونسبة الإصابات تتراوح من 15-35% من نسبة العينات المسحوبة.



"بالأمس كان هناك 120 حالة على أسرة العناية المكثفة، إضافة إلى نحو 30-40 حالة يتم وضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي وهو ما يزيد من عدد حالات الوفاة".



