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الأحد، 27-09-2020 10:26 ص

وزير الصحة الإسباني: مدريد تواجه خطرا حقيقيا بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري – حث وزير الصحة الإسباني سلطات مدريد أمس السبت على تشديد إجراءات العزل في بؤرة تفشي فيروس كورونا محذرا من أن سكان العاصمة والمناطق المحيطة بها يواجهون "خطرا حقيقيا" بدون تشديد القيود.

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وقال وزير الصحة سلفادور إيلا في مؤتمر صحفي "مدريد أمام خطر حقيقي وحان الوقت للتحرك بعزم"، بحسب رويترز. 


ومددت مدريد عزلا جزئيا يوم الجمعة في عشرات الأحياء التي سجلت مستويات عدوى مرتفعة رافضة توصيات الحكومة بفرض العزل الشامل. 


وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا 12 ألفا و272 حالة يوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 716 ألفا و481 حالة وهو الأكبر في غرب أوروبا.

 

وأودى الفيروس أيضا بحياة أكثر من 31 ألف شخص.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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