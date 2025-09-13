السبت 2025-09-13 04:59 م
 

ترامب: مستعد لفرض عقوبات على موسكو عندما تبدأ جميع دول حلف الأطلسي كذلك

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
السبت، 13-09-2025 02:51 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه مستعد لفرض عقوبات كبيرة على موسكو عندما تبدأ جميع دول حلف الأطلسي في فعل الشيء نفسه وتتوقف عن شراء النفط الروسي.

وأشار ترامب إلى أن فرض حلف الأطلسي رسومًا جمركية بين 50% و100% على الصين، تُلغى بعد انتهاء حرب روسيا وأوكرانيا، سيقدّم مساعدة كبيرة في وقف الحرب.

 
 
