المومني: جلسات حوارية في المرحلة المقبلة بشأن التحديث الإداري وقوانين الإدارة المحلية

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن الحكومة ستعمل على إدارة حوار وطني ونقاشات حول قوانين الإدارة المحلية، بالإضافة إلى جلسات لمناقشة مسار التحديث الإداري بأبعاده كافة.

وأضاف خلال لقائه اليوم السبت، في مقر الوزارة فريق مؤسسة "محافظتي للعمل التطوعي والتدريب"، أن اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني تعزيز لنهج الانفتاح والحوار الذي تؤكد الحكومة أنه جزء أساسي من نهج عملها.



وأكد المومني أن تمكين الشباب ركيزة لتعزيز مشروع التحديث الشامل، خاصة أن مسار التحديث السياسي ركّز على دور الشباب وأهميته.



وأشار إلى أن الشباب الأردني أثبت أنه على قدر التحدي وريادي في شتى المجالات، نظرًا لما يتمتع به من كفاءة ودافعية وتصميم واحترافية، مبينًا أن خدمة العلم تعزّز دور الشباب وتُعظّم قيم البذل والعطاء من أجل الوطن.



ودعا المومني الشباب إلى المشاركة بالجهود الوطنية في التعامل مع الشائعات والتصدي لخطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ملف التربية الإعلامية الموجّه للشباب بالأساس.

ولفت إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الثانية للتربية الإعلامية، بعد أن كان الأردن من أوائل وأنجح الدول التي نفّذت هذا النوع من البرامج، محذرًا من أن أي استراتيجية ستبقى حبرًا على ورق إذا لم يكن الشباب شركاء فيها.



وأوضح أن السياسة العامة للإعلام والاتصال تضمنت التأكيد على ضرورة التوعية بأهمية قطاعَي المرأة والشباب، وإعطاء مساحات إعلامية وافية لتغطية هذين القطاعين، وأهم التحديات التي تواجههما، وقصص النجاح، ومبادرات العمل التطوعي النسائي والشبابي.

وأعلن وزير الاتصال الحكومي عن تنظيم ملتقى الناطقين الإعلاميين الحكوميين الأول خلال الفترة المقبلة، كما أن الوزارة ستعمل على إطلاق غرفة متابعة رقمية للناطقين الإعلاميين، مشيرًا إلى دراسة لدمج منصة "حقك تعرف" مع منصة "أكيد".



وأكد أن الأردن يقوم بدور محوري عربيًا ودوليًا، خاصة في إسناد القضية الفلسطينية وأهلنا في غزة، لكنه يتعرض في المقابل لحملات تشويه وتضليل منظّمة تحاول التقليل من جهوده.



وختم بأن وزارة الاتصال الحكومي كانت جزءًا من الجهود التي شاركت في إطلاق فعاليات عمّان عاصمة الشباب العربي 2025 تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وهي تشارك في جهود إطلاق جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في نسختها الثالثة.



من جهته، قال مدير عام مؤسسة "محافظتي للعمل التطوعي والتدريب"، المهندس عبدالله بني هاني، إن وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني حريص على لقاء أكبر عدد ممكن من الشباب، لدعمهم معنويًا ومعلوماتيًا ليكونوا على دراية بمواقف الأردن وحكومته، ولاطلاعهم على كل ما هو جديد فيما يخص الحكومة والإعلام.