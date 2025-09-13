بلدية بيرين تباشر توسعة المنعطفات الخطرة

وقال رئيس لجنة بلدية بيرين أحمد الفراهيد، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية تعمل على توسعة المسار في المناطق الحرجة، بهدف توفير بيئة مرورية آمنة مع اقتراب فصل الشتاء، الذي تزداد فيه المخاطر بسبب الأحوال الجوية.
وأوضح أن البلدية تعمل منذ أيام على تنظيف مجاري السيول والأودية في عدة مناطق تابعة لها، نظرًا للطبيعة الجبلية في المنطقة، معربًا عن استعداد البلدية لتلقّي الشكاوى من المواطنين ومعالجتها حسب الإمكانات المتوفّرة.
وكانت البلدية قد بدأت خطة شاملة لاستعدادات فصل الشتاء، تركز على تنظيف مجاري السيول والأودية في مناطق بيرين وأم رمانة والخلة والعالوك وصروت والكمشة، لضمان جاهزية البنية التحتية لاستقبال الموسم المطري.
وشملت الخطة تنظيف مجاري السيول والعبارات الصندوقية وقنوات تصريف مياه الأمطار، بهدف منع الانهيارات والسيول التي تشهدها هذه المناطق سنويًا.
كما نفّذت مشاريع وقائية سابقة باستحداث جسور وعبارات في مجرى وادي بيرين لحماية المنازل القريبة من مخاطر السيول.
-
أخبار متعلقة
-
مطالب بتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الكرك
-
المستقلة للانتخاب تواصل تنفيذ أعمال المرحلة الاولى من برنامج المعهد السياسي للاحزاب
-
بدء موسم قطف الرمان في الكورة
-
المومني: جلسات حوارية في المرحلة المقبلة بشأن التحديث الإداري وقوانين الإدارة المحلية
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء
-
وزير الصحة يزور 6 مراكز صحية شاملة
-
وزير الخارجية يؤكد وقوف الأردن إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها
-
تنويه هام لأولياء الأمور في الأردن