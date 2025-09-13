بلدية بيرين تباشر توسعة المنعطفات الخطرة

01:50 م

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية بيرين الجديدة توسعة المنعطفات الخطرة في طريق الكمشة–العالوك، استجابةً للشكاوى المتكررة من الأهالي حول الحوادث المرورية الناجمة عن ضيق المسار وعدم ملاءمته لحركة المرور المتزايدة.





وقال رئيس لجنة بلدية بيرين أحمد الفراهيد، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية تعمل على توسعة المسار في المناطق الحرجة، بهدف توفير بيئة مرورية آمنة مع اقتراب فصل الشتاء، الذي تزداد فيه المخاطر بسبب الأحوال الجوية.



وأوضح أن البلدية تعمل منذ أيام على تنظيف مجاري السيول والأودية في عدة مناطق تابعة لها، نظرًا للطبيعة الجبلية في المنطقة، معربًا عن استعداد البلدية لتلقّي الشكاوى من المواطنين ومعالجتها حسب الإمكانات المتوفّرة.



وكانت البلدية قد بدأت خطة شاملة لاستعدادات فصل الشتاء، تركز على تنظيف مجاري السيول والأودية في مناطق بيرين وأم رمانة والخلة والعالوك وصروت والكمشة، لضمان جاهزية البنية التحتية لاستقبال الموسم المطري.



وشملت الخطة تنظيف مجاري السيول والعبارات الصندوقية وقنوات تصريف مياه الأمطار، بهدف منع الانهيارات والسيول التي تشهدها هذه المناطق سنويًا.



كما نفّذت مشاريع وقائية سابقة باستحداث جسور وعبارات في مجرى وادي بيرين لحماية المنازل القريبة من مخاطر السيول.