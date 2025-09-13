السبت 2025-09-13 01:51 م
 

وزير الخارجية يؤكد وقوف الأردن إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
 
السبت، 13-09-2025 01:42 م
الوكيل الإخباري-   تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر، وبحث معها الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن وبريطانيا.اضافة اعلان


وأكّد الصفدي وكوبر أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكّدا ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وضرورة فتح كل المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة، سببها ويفاقمها العدوان. وشدّد الوزيران على استمرار تعاون البلدين في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما بحث الصفدي مع نظيرته البريطانية التدهور الخطير الذي تشهده الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وخصوصًا توسعة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، ومحاصرة الشعب والقيادة الفلسطينية اقتصاديًّا وحياتيًّا وسياسيًّا.

وأكّد الصفدي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذه الإجراءات التي تُقوّض كل فرص تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والدائم.

وجدّد الصفدي خلال الاتصال التأكيد على إدانة الأردن للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، والوقوف إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وثمّن الصفدي، الذي هنّأ كوبر بتولّيها مسؤولياتها وزيرةً للخارجية في المملكة المتحدة، موقفَ بريطانيا الداعم لحل الدولتين، وعزمها الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي.

واتّفق الوزيران على إدامة التعاون والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
 
