وزير الصحة يزور 6 مراكز صحية شاملة

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم السبت، عددًا من المراكز الصحية الشاملة في شرق العاصمة عمّان، شملت مراكز الجوفة، والقويسمة، والنصر، وحي نزال، والمقابلين، بالإضافة إلى مركز صحي الأميرة بسمة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية في المملكة.اضافة اعلان


واطّلع الدكتور البدور، خلال جولته الميدانية، على سير العمل في تلك المراكز، ومدى جاهزيتها لتقديم خدمات صحية متكاملة تُلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة عالية.

كما جال في عدد من الأقسام، والتقى بالمراجعين والمرضى، حيث تبادل الحديث معهم، واطّلع على آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة والرعاية المقدمة.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز الخدمات الصحية في مختلف المحافظات، من خلال تطوير البنية التحتية للمراكز الصحية، ورفدها بالكوادر والمعدات اللازمة، بما يُسهم في تحقيق رعاية صحية شاملة ومتوازنة.

وأشار إلى أن حل التحديات المرتبطة بالقطاع الصحي يبدأ من الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية.

وبيّن أن الزيارات الميدانية تُشكّل نهجًا ثابتًا لحكومة الدكتور جعفر حسان، بهدف متابعة القضايا على أرض الواقع، والوقوف على احتياجات المواطنين مباشرة.

مُشدّدًا على أن هذه الزيارات ستستمر في جميع مناطق المملكة، بهدف تقييم الواقع الصحي ميدانيًّا، والاستماع مباشرة إلى المواطنين والعاملين، بما يُسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدّمة.
 
 
