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الثلاثاء، 27-12-2022 04:15 م

وسائل إعلام: اعتبارا من 8 يناير الصين تفتح الحدود وتتخلى عن الحجر الصحي

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصينية عزمها على فتح حدود البلاد والتخلي عن فترة الحجر الصحي لفايروس "كوفيد-19" اعتبارا من 8 يناير 2023.

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ووفقا لصحيفة South China morning post، أفادت ثلاثة مصادر في السلطات الصحية والمستشفيات في مقاطعات قوانغدونغ وفوجيان وجيانغسو، أن لجنة الصحة الوطنية أخطرتهم بتخفيف قواعد مكافحة وباء كورونا، ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو إنهاء القيود التي استمرت ثلاث سنوات والانتقال إلى التعايش مع الفيروس.

وفي عام 2020، تم إعلان "كوفيد-19" على أنه مرض معد من الفئة "أ" وخطير مثل الطاعون الدبلي والكوليرا، وأعقب ذلك قيود مشددة، مثل الحجر الصحي على المصابين ومن خالطهم، وفرض حظر على حرية تنقل المواطنين.

 

وتعتبر سلالة "أوميكرون" الشائعة الآن، أقل فتكا من تلك التي تسبب الالتهاب الرئوي، ومن المخطط نقل المرض إلى الفئة "ب"، مما يعني أن "كوفيد-19" لا يتطلب سوى "العلاج والتدابير اللازمة لاحتواء الانتشار".


كما سيتم رفع الضوابط الصارمة، بما في ذلك الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الذين يصلون الصين

 

 

روسيا اليوم 

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