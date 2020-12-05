وفاة أكثر من مليون ونصف بالفيروس في العالم

الوكيل الاخباري -

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نشر وكالة فرانس بريس، السبت آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة.بعد عيد الشكر: طفرة في الولايات المتحدةبعد أسبوع من التجمعات العائلية لمناسبة عيد الشكر، تواجه الولايات المتحدة تفاقماً جديداً للوضع الصحي.وسجّلت الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في العالم مع 279,008 وفاة جراء كوفيد-19، الجمعة أكثر من 2500 وفاة وأكثر من 225 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.ويجري حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في كانون الثاني/يناير عبر الانترنت بناء على "توصيات الخبراء". وقال الرئيس الديموقراطي البالغ 77 عاماً "من غير المرجح إذاً أن يكون لدينا مليون شخص في المول"، الجادة الكبيرة في وسط واشنطن المؤدية إلى مبنى الكابيتول.قرابة 1,520,000 وفاةتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و519 ألفا و213 شخصا على الأقل في العالم منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ السبت.وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل حيث سجلت 175 ألفا و964 وفاة من ستة ملايين و533 ألفا و968 إصابة، والهند مع 139 ألفا و700 وفاة (تسعة ملايين و608 آلاف و211 إصابة)، والمكسيك مع 108 آلاف و863 وفاة (مليون و156 ألفا و700 حالة)، والمملكة المتحدة مع 60 ألفا و617 وفاة (مليون و690 ألفا و432 إصابة).تفشي الوباء في إيطاليايواصل الوباء تفشيه في إيطاليا: فبعد أن سجّلت عدد وفيات قياسي ليوم واحد الخميس بلغ 993، أحصت البلاد في اليوم التالي 814 وفاة جديدة. في المجمل، سجّلت الدولة الأوروبية الأكثر تضررا جراء كوفيد-19، مجموع 1,66 مليون إصابة من بينها 58038 وفاة.وفُرضت قيود جديدة من بينها منع التنقلات بين المناطق بين 21 كانون الأول/ديسمبر والسادس من كانون الثاني/يناير، لاستبعاد شبح موجة ثالثة في كانون الثاني/يناير.تلقيح في موسكوبدأت موسكو حملة تلقيح تشمل العمال الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد في عيادات افتتحت مؤخرا في أنحاء العاصمة، بينما يقترب عدد الإصابات بكوفيد-19 من 2,5 مليون، رابع أكبر حصيلة بين دول العالم. وكانت روسيا أول دولة تعلن في آب/أغسطس تطوير لقاح هو "سبوتنيك-في"، نسبة للقمر الاصطناعي في الحقبة السوفياتية، ولكن قبل بدء مرحلة التجارب السريرية النهائية.انتخابات الكويت في ظل كوفيد-19يصوّت نصف مليون كويتي السبت لانتخاب نوابهم في مجلس الأمة في اقتراع يجري في ظل تفشي وباء كوفيد-19 الذي أجبر السلطات على إقامة مراكز اقتراع خاصة للمصابين.واتخذت الدولة الغنية بالنفط بعض الإجراءات الأكثر صرامة في الخليج للحد من الوباء منذ بدء الأزمة في الربيع.الأرجنتين: ضرائب على الثروات الكبيرةصوّت مجلس الشيوخ في الأرجنتين على ضريبة جديدة استثنائية تطال الثروات الكبيرة بهدف تمويل عملية مكافحة الوباء. ويُفترض أن تؤمن هذه الضريبة التي سيدفعها حوالى 12 ألف شخص، ثلاثة مليارات دولار في بلد يشهد ركوداً منذ العام 2018.مراكز تجارية مفتوحة 24 ساعة في البرازيلسُمح للمراكز التجارية في ريو دي جانيرو بفتح أبوابها ليلاً نهاراً لمحاولة تجنّب الاكتظاظ لشراء أغراض العيد، في خضمّ موجة ثانية من الإصابات بالفيروس في بلد تجاوز عتبة 175 ألف وفاة جراء المرض.