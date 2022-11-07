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الإثنين، 07-11-2022 12:43 م

210 اصابات و3 وفيات جديدة بكورونا في السعودية

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (الاثنين) تسجيل 210 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 305 حالات، ووفاة 3 حالات.

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ووفقا لإحصاء وزارة الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 823,834 حالة، من بينها 4147 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 75 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 810,266 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9421 حالة وفاة.


عكاظ

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