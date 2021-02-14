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الأحد، 14-02-2021 02:25 م

804 اصابات

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و804 اصابات بفيروس كورونا و522 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية (رام الله 1، الخليل 1)، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.


وقالت وزير الصحة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل (131)، ضواحي القدس (46)، جنين (64)، قلقيلية (20)، سلفيت (62)، بيت لحم (82)، نابلس (78)، طولكرم (43)، أريحا (12)، رام الله والبيرة (188)، طوباس (2)"، قطاع غزة .(74) 
وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل (43)، ضواحي القدس (0)، جنين (19)، قلقيلية (7)، سلفيت (27)، بيت لحم (94)، نابلس (7)، طولكرم (14)، أريحا (6)، رام الله والبيرة (94)، طوباس (11)"، قطاع غزة .(200) 

ولفتت الكيلة إلى وجود 60 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تم اجراء 5177 فحصا.

 

المصدر : وفا 

 

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