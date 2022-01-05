الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 04:00 م

3045 اصابة جديدة بكورونا في السعودية

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الوكيل الإخباري-أعلنت الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع كبير بحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.

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وسجلت وزارة الصحة السعودية 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في السعودية ليصبح الإجمالي 565482 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 424 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 543553 حالة.

كما أوضحت وزارة الصحة السعودية أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة بسبب هذا الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8886 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 109 حالات.

 

روسيا اليوم

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